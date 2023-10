Al teatro Trifiletti il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha parlando ai cittadini. Una carrellata delle attività portate avanti in questi tre anni di amministrazione. Sul palco lui e tutta la giunta comunale.

Visibilmente commosso, il primo cittadino ha messo in discussione tutti progetti che l’amministrazione ha realizzato per migliorare la città. A partire dalla ristrutturazione di Piazza Marconi. Lavori che, come ben noto, hanno suscitato l’ira degli ambientalisti che al sindaco hanno contestato il taglio degli alberi. Contestazione a cui Midili ha risposto accoratamente e documenti alla mano.

Davanti ad un pubblico numerosissimo in un’ora e mezza il sindaco ha preso posizione sulla questione Gigliopoli, «di una cosa siamo certi – ha detto – noi stiamo con Gigliopoli», non ha risparmiato nessun attacco alla precedente amministrazione e ha annunciato un tour che a breve verrà fatto nella periferia di Milazzo. «Andremo nelle frazioni – ha svelato – per parlare con la gente e per mettere in evidenza quello che è stato fatto e quello che faremo in queste zone. E poi ha parlato dei Molini Lo Presti, dove sono già state avviate le opere di bonifica, e i lavori della riviera di ponente.

Il primo cittadino di Milazzo ha anche svelato qualche dato. Con già tante opere realizzate, nelle casse del Comune ci sono 14 milioni die euro. «Un risultato – ha concluso il sindaco – di chi sa amministrare e non sperperare. Questa città ha un cuore grande che non deve mai smettere di pulsare»

GUARDA SU FACEBOOK le tre dirette di Oggi Milazzo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280007848287696&id=100063511125555

https://fb.watch/nyJkRxUoKX/

https://fb.watch/nyJjmb2z8L/