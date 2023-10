Il Tenente Colonnello Alessandro Freda , invece, già Comandante del Gruppo di Milazzo per quattro anni, nel corso dei quali sono stati conseguiti lusinghieri risultati di servizio e sviluppate complesse investigazioni di polizia economico – finanziaria, ha assunto il ruolo di Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Provinciale di Messina, succedendo al Tenente Colonnello Salvatore Romeo, trasferito ad omologo incarico a Reggio Calabria.

Roberto Catalano, laureato in giurisprudenza, dopo tre anni di servizio presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Avellino, dove si è distinto in diverse operazioni di servizio a carattere tributario e giudiziario, l’Ufficiale, di origini pugliesi, è subentrato al Capitano Nicola Bomba che, dopo tre anni di comando, è stato assegnato ad altro incarico presso il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Bari.

L’avvicendamento è successivo alla recente entrata in vigore della riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza lungo la fascia tirrenica, che ha riguardato la soppressione del Gruppo di Milazzo e l’elevazione della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto al rango di Compagnia.

