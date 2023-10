Il Tar di Catania ha rigettato la richiesta di sospensiva degli atti di annullamento in aututotela posti in essere dal Comune di Milazzo della gara per l’assegnazione del servizio di sosta a pagamento, presentata, inaudita altera parte, alla società Sis di Perugia che si era aggiudicata l’appalto.

I giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo di Catania hanno contestualmente fissato la trattazione collegiale della causa il prossimo 8 novembre.

I legali della società umbra avevano chiesto la sospensione dell’efficacia di tutte le determine e delibere adottate da palazzo dell’Aquila per sospendere l’aggiudicazione della gara, rappresentando l’urgenza di tale provvedimento proprio col fatto che il Comune aveva deciso di dare avvio al servizio in maniera diretta. Questo aspetto però, secondo i giudici del Tar “non intera gli estremi della gravità e dell’urgenza, tale da non consentire – si legge nel decreto presidenziale – neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.