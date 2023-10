Sono stati collocati stamattina nei parchi inclusivi di San Papino e Piazza Impastato due contenitori autocompattanti per la raccolta differenziata, suddivisi per tipologia. Accanto ai contenitori anche la “torretta” per la raccolta delle deiezioni canine.

Nelle prossime settimane invece il sindaco Pippo Midili incontrerà le scolaresche cittadine per sensibilizzare i ragazzi, maggiormente fruitori dei parchi in questione, ad una corretta raccolta differenziata, ma anche ad invitarli al rispetto degli elementi di arredo urbano e del patrimonio comune della città.

L’intento è quello di accrescere il senso civico dei cittadini per far sì che la città possa essere sempre più decorosa.