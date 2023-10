I ragazzi di Coach Sant’Ambrogio hanno chiuso sul +1 la prima frazione, 18-19, e sono andati al riposo lungo sul +5, 39-44. Al rientro la compagine milazzese, dopo aver toccato il + 11 in avvio della frazione, subiva il ritorno dei campani che chiudevano il periodo sul – 3, 59-62. Nell’ultimo quarto la Svincolati, con maggiore intensità ed un’ottima fase difensiva, allungava nuovamente e si aggiudicava l’intera posta in palio con un +9 finale, 76-85.

BASKET CASAPULLA/ SVINCOLATI MILAZZO 76-85 (Parziali : 18-19 39-44 59-62 76-85). Inizia con un successo esterno il cammino della Svincolati Milazzo nel campionato Under 19 d’Eccellenza. La compagine milazzese, unica squadra siciliana del torneo ed inserita nel girone Calabro-Campano-Pugliese, si è imposta sul parquet del Casapulla (Caserta) con il punteggio finale di 76-85.

