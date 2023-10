L’imbarcazione in quota LNI Riposto è la velocissima AETNA, GS 40 dell’armatore catanese Claudio Vadalà , che ha voluto credere nei nostri due promettenti ragazzi, ritenendoli ormai pronti, seppure sotto la guida attenta del loro istruttore, per il duro impegno delle lunghe regate di vela d’altura.

Gabriele e Lorenzo, di 14 e 13 anni sono stati dapprima allievi e, a partire dal Vela Day 2023, assistenti all’istruttore della nostra Scuola Vela ed oggi, alla loro seconda avventura di altura, hanno già guadagnato due importanti successi nel giro di una settimana, l’avvincente Etna Sea Race che ha come percorso Riposto-Taormina-Riposto e sabato 29, e la Regata di carattere internazionale, Cruising R.A.R. organizzata dal circolo Yachting Club Capo d’Orlando.

