Quattordici ospiti nel ruolo di “nonni speciali” incontrano gli studenti dell’istituto Majorana. In occasione della Festa Nazionale dei Nonni 2023,l’istituto milazzese, infatti, ha messo in atto un’iniziativa dall’alta valenza educativa e sociale: accogliere, ospitando direttamente nelle aule con gli studenti, personalità del mondo scientifico e culturale della terza età del territorio al fine di attivare un dibattito basato sul confronto generazionale.

L’evento, dal titolo “Festa dei nonni – Service Learning – Ieri, oggi, domani, Generazioni Connesse”, rientrando appieno nell’attività Dentro e Fuori la scuola – Service Learning del movimento Avanguardia Educativa cui il tecnologico mamertino ha aderito, ha inteso offrire ai propri studenti un’occasione per riscoprire i legami fra le generazioni, renderli più saldi, e attivare un nobile dibattito sulle esperienze di vita dei “Nonni Ospiti”.

«La cordiale disponibilità degli ospiti e la preziosa collaborazione della Lute di Milazzo – commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – hanno permesso di avvalorare ulteriormente quel Nuovo Umanesimo di cui si alimenta l’azione educativa del Majorana, per la promozione dello sviluppo completo dei giovani sul piano cognitivo, culturale e sociale. L’iniziativa, confortata dal dettato ministeriale, Legge n. 159 del 31 luglio 2005, che ha istituito per il giorno 2 ottobre di ogni anno la “Festa Nazionale dei Nonni”, ha così celebrato l’importante ruolo dei nonni nella famiglia italiana e, attraverso la promozione di momenti di condivisione e scoperta tra le diverse generazioni, creato una rete intergenerazionale tale da rinforzare i legami e incidere positivamente nel processo di crescita dei nostri giovani studenti»

Quattordici gli autorevoli e graditi ospiti che, alle 10, dopo un momento istituzionale di saluti, sono stati accolti dai giovani studenti con il loro sincero entusiasmo e desiderio di apprendere direttamente nelle aule trasformatesi per qualche ora in laboratori sociali di connessione generazionale.

Tra i banchi ci sono stati Vincenzo FOGLIANI, Peppino MUSCIANISI e Giovanni DE LUCA, Dirigenti medici dell’ASP di Messina, Ettore Giulio RESTA, Renato CANDIA, Dirigente scolastico, Antonino CACCETTA, Docente Universitario, Guglielmo MANERI, Direttore di Banca, Filippo RUSSO, Giornalista, Claudio GRAZIANO Presidente Lute Milazzo, Franco GARUFI Responsabile Regionale AUSER Cultura, Santo LAGANÀ Impiegato INPS, Nella BARBERA, Presidente UCIIM, Emanuele PASQUARIELLO, Dirigente INAIL e Elvira SIBILLA Vicepretore, adesso in quiescenza dopo aver rivestito nei loro rispettivi ambiti incarichi prestigiosi, hanno per qualche ora spensieratamente interpretato il ruolo di “Nonno speciale” di tanti nipoti raccontando le loro esperienza di vita, il loro percorso di studi e le difficili scelte a volte effettuate non sottraendosi alle tante domande e curiosità degli alunni.

Presenti all’evento Francesco Coppolino, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Milazzo che, fra l’altro, ha patrocinato l’evento, i giornalisti Salvo Saccà di AM tv, nel suo doppio ruolo di “nonno speciale”, e Rossana Franzone di Oggi Milazzo, rimasti per l’intera mattinata conclusasi con la consegna agli ospiti di un attestato di merito per la collaborazione prestata.

Progetti di esistenza e ponti di saggezza pertanto la sintesi della mattinata del 2 ottobre al Majorana che, nel cogliere l’opportunità arricchente del dialogo fra nonni e nipoti per una relazione veramente oltre il tempo, declina ancora una volta buone pratiche di alleanza scuola-famiglia- territorio, continuando efficacemente la propria azione di supporto ai propri studenti nel loro cammino educativo e di crescita in prospettiva personale e civica.