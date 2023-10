Gratta e Sosta, il Comune cerca punti vendita e gestori per l’app

Sosta a pagamento, il Comune riorganizza il servizio per avviare una gestione diretta. Nella giornata odierna il dirigente della Polizia locale, Giacomo Villari ha disposto la pubblicazione di due Avvisi rivolti rispettivamente a tutti gli operatori economici gestori di App su sistemi Android e iOS per il pagamento della sosta su strada e agli operatori economici titolari di pubblici esercizi siti in prossimità delle aree normate da sosta a pagamento (stalli blu) interessati ad essere autorizzati alla vendita di titoli di sosta (Gratta e Sosta) a fronte del riconoscimento di un aggio del 10% sul valore nominale del titolo di sosta.

Gli avvisi sono finalizzati alla ricezione di manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici qualificati nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.