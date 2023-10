Orlandina Basket/Svincolati Milazzo 60-58 (Parziali: 14-25 32-42 49-52 60-58). All’esordio nel campionato di Serie B Interregionale la Svincolati Milazzo cede il passo di due sole lunghezze, sul parquet dell’Orlandina Basket, dopo aver comandato la gara dall’avvio sino a 3’43 dalla sirena. La compagine milazzese parte forte e va sul +6 dopo appena un minuto di gioco.

I Paladini provano a scuotersi ma i ragazzi di Coach Trimboli spingono ancora, il trio Guerra-Bolletta-Battaglia porta i suoi sul +12 ed a metà della prima frazione, punteggio 3-15. I padroni di casa non riescono ad accorciare e così il primo periodo si chiude sul 14-25. Nel secondo quarto i locali, con buona intensità, accorciano e vanno sul – 3 a metà frazione. Ma i mamertini con Manfre’ in evidenza allungano ancora e dopo un canestro di Salvatico tornano sul + 10. Al giungere del riposo lungo è + 10 Milazzo, punteggio 32-42. Al rientro equilibrio nei primi minuti del terzo quarto e dopo un tentativo dei locali di ridurre il gap, una realizzazione di Sindoni riporta la Svincolati sul +9. L’Orlandina reagisce ancora e nel finale del periodo va sul – 3, punteggio 49-52. Ultimi dieci minuti con i bianco-blu ospiti che restano avanti sino a 3’43 dalla sirena, ma una tripla di Palermo permette ai padroni di casa di mettere il muso avanti per la prima volta.

Coach Trimboli perde Tarolis fuori per infortunio, l’Orlandina allunga sul +5 a 2’08 dal termine delle ostilità e pare chiudere già i giochi. Ma Barbera e compagni non mollano, Guerra si accende e porta Milazzo sul – 1. Gli Orlandini sprecano in attacco e per ben due volte la Svincolati ha in mano la palla, nei secondi finali, per il sorpasso ma non la sfrutta. Giunge così la sirena finale che premia i locali sul punteggio di 60-58. Nonostante il rammarico per come è giunta la sconfitta, i numerosi tifosi milazzesi giunti a Capo d’Orlando hanno applaudito la prestazione della propria compagine che a cospetto dei blasonati avversari ha ben figurato e sfiorato la vittoria.

Orlandina Basket. Agnortabi 2 Moltrasio, Mentonelli 2 Mascherpa 14 Favali 16 Palermo 13 Jasaitis n.e. Marini L. 8 Marini D., Collova ‘ A., Collova’ L., Gatti 5 Coach Bolignano

Svincolati Milazzo. Salvatico 3 Barbera 5 Spada n.e. Battaglia 6 Odigie 2 Guerra 11 Tarolis 7 Bolletta 9 Sindoni 4 Traore’ 3 Scredi, Manfre’ 8 Coach Trimboli

Arbitri: Parisi/De Giorgio