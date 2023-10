《Abbiamo tenuto alto il buon nome della nostra amata Sicilia – dice Maria Grazia – Non avete idea delle “cicchette” di sigaretta che ho raccolto ieri. Rifiuti altamente inquinanti che mi hanno permesso di salire sul podio》

Entrambi si sono qualificati alle finali mondiali di Genova prendendo parte alla gara di plogging organizzata, in collaborazione con la Asd Arb Messina , nell’ambito dell’ultima edizione del Allinparty .

Per il marito Saverio Mancuso , invece, da Genova arriva anche un bellissimo terzo posto sessione uomo.

Maria Grazia Celi è vicecampionessa mondiale di Plogging. Si è classificata seconda alla gara internazionale World Plogging Championship di Genova che si è disputata ieri. Ma non solo. Per lei anche un terzo posto alla urban Plogging sessione donna che si è svolta oggi.

