La fontana “dei cavalli” (fontana del Mela) tornerà a risplendere. Da qualche giorno la struttura di piazza Caio Duilio è stata recintata per dare il via ai lavori di ripristino. L’obiettivo è quello di restituirla all’antico splendore con un intervento che punta non soltanto alla pulizia ma anche alla sistemazione dell’impianto idrico per consentire alla vasca di essere funzionante in ogni parte.

Un lavoro di alcuni giorni che l’amministrazione spera possa essere definitivo e non vanificato da gesti di inciviltà. La fontana, infatti, che si trova nel cuore di Milazzo e che è punto di aggregazione per i giovani della città deve rappresentare anche un elemento di arredo urbano da apprezzare.