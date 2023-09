E’ stato scarcerato, a seguito dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Messina, Antonino Gitto, 38 anni, di Milazzo, arrestato lo scorso 11 settembre a Vulcano perchè trovato in possesso di ventotto grammi di cocaina, ritenuta purissima.

A seguito dell’udienza di convalida, nonostante la difesa avesse rappresentato che non vi fossero gli elementi per ritenere che la detenzione fosse destinata allo spaccio e che, comunque, non sussistevano esigenze cautelari per mantenere la custodia in carcere, il gip De Marco, ha ritenuto lasciare in carcere Gitto.

I difensori, avvocato Alfio Chirafisi e Sebastiano Campanella, hanno presentato istanza di riesame per contrastare la decisione del giudice De Marco.

Ieri, arriva il provvedimento di immediata scarcerazione con totale annullamento del provvedimento del Giudice di Barcellona che ha accolto ogni singola doglianza dei due difensori non assegnando nessuna misura contro Antonino Gitto e lasciandolo totalmente libero.

«Sono felicissimo per essere riuscito, insieme al collega avvocato Campanella – interviene l’avvocato Chirafisi – a dimostrare la verità dei fatti. Ma sopratutto di aver sempre saputo che “esiste un Giudice a Berlino” mutuando l’espressione del famoso autore Bertold Brecht, volendo intendere che insistendo e perseverando nel giusto ed alla ricerca della verità, prima o poi, si troverà, un giudice disposto a darti ragione»

