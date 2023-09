Continua a suscitare polemiche la mancata riapertura della piscina comunale di Milazzo. Sulla questione intervengono anche i consiglieri di minoranza Lorenzo Italiano, Damiano Maisano, Alessio Andaloro e Giuseppe Crisafulli. «E’ – scrivono – una situazione davvero imbarazzante. E’ assurdo che si continuino a sommare ritardi nel restituire alla città un impianto importante, chiuso ormai da troppo tempo. Lo avevamo detto a giugno scorso quando abbiamo appreso dell’ennesima proroga ­ che non si sarebbe arrivato a nulla neppure ad ottobre e ora possiamo dire che è saltata anche questa stagione invernale. In quell’occasione è stata presentata una mozione per affrontare in maniera seria la questione, ma come spesso accade, è stata ignorata. I cittadini sono stanchi di assistere a questo scambio di accuse tra gestore e Comune. Sanno solo che non è giustificabile che un servizio, affidato con regolare gara e con la sottoscrizione di precisi adempimenti non venga reso. Senza entrare nel merito di fatti gestionali e di responsabilità, da rappresentanti dei cittadini riteniamo che sia ingeneroso far pagare alla collettività diatribe tra Comune e privato. E nel frattempo si è costretti a recarsi a Messina per gli allenamenti o a rivolgersi a strutture private. Pretendiamo che la politica relazioni in Aula su quanto sta accadendo. Il silenzio o peggio l’inerzia significa essere responsabili o corresponsabili di questa vergognosa situazione»

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin