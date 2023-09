L’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” ha concluso il progetto finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014-2020 Misura 1.40. L’Amp in accordo con gli obiettivi del FEAMP 2014-2020 riguardanti lo sviluppo di una pesca sostenibile e rispettosa delle caratteristiche territoriali, ovvero, con le specifiche finalità dell’Amp in tema di gestione della pesca artigianale e della conservazione e tutela delle risorse ittiche e marine in generale, ha organizzato come momento conclusivo di tale progettualità al Castello di Milazzo dal 28 al 30 settembre, con un convegno aperto alla partecipazione di tutte le AMP italiane e delle marinerie di pesca artigianale con le quali collaborano.

L’obiettivo del convegno è quello di facilitare lo scambio buone prassi sviluppate e sperimentate all’interno delle AMP e delle marinerie locali, e migliorare l’interlocuzione e flusso di una corretta informazione con le istituzioni non solo locali ma regionali e nazionali nell’intento di creare per la prossima programmazione FEAMPA 2021-27 un percorso integrato sulle tematiche di pesca sostenibile e tutela della biodiversità marina condiviso a livello nazionale.

Al convegno oltre alle Amp italiane prenderanno parte diverse Istituzioni regionali e nazionali Questo il programma dei lavori: dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Dott. S. Abate, Dott.ssa M.V. Briscolini), al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Dott. M. Visconti), il Reparto Ambientale Marino, i dipartimenti regionali della Pesca (Dott. L. Catagnano) e dell’Ambiente (Dott. G. Occhipinti), l’ISPRA e alcuni enti di ricerca Stazione Zoologica di Napoli e Università degli Studi di Cagliari.

Giovedì 28 settembre si apriranno i lavori (16:30- 17:00) con i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili, del presidente dell’Area marina protetta “Capo Milazzo”, Giovanni Mangano e dei rappresentanti dei Ministeri, del reparto Ambientale Marino, dei dipartimenti regionali Pesca e Ambiente, della direttrice di Marevivo, Carmen di Penta e della direttrice dell’Amp “Capo Milazzo”, Giulia Visconti.

A questi seguiranno gli interventi delle istituzioni sui temi del convegno e in particolare al Co.Ge.P.A. “Porto Rosa” come testimonianza locale delle attivtà di collaborazione tra AMP e marinerie. Venerdì 29 settembre, sarà la volta dei contributi delle AMP italiane e delle altre istituzioni e associazioni che hanno contribuito allo svolgimento dei progetti FEAMP in tutta Italia. Un momento importante sarà la mattina (8:00-9:00) con un incontro che si svolgerà con i pescatori della marineria di Milazzo a “Borgo Vaccarella”.

Le Amp presenti saranno: Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e la sua marineria, Isole Ciclopi, Regno di Nettuno, Punta Campanella, Parco Sommerso di Gaiola, la Rete Ligure delle AMP (Portofino, Parco delle 5Terre e Isola di Bergeggi), Isola di Ustica, Isole Pelagie, Isole di Santo Stefano e Ventotene, Santa Maria di Castellabate, Grotta degli Infreschi, oltre agli enti di ricerca e l’associazione WWF Italia. Il convegno si chiuderà il 29 pomeriggio (17:00-18:30) con una tavola rotonda alla quale parteciperanno le Amp, le istituzioni, le associazioni di settore e le cooperative di pescatori.

Il 30 settembre il tavolo dei direttori delle AMP Italiane si riunirà per redigere un documento sui risultati del convegno.