Il vicepresidente del consiglio comunale Mario Sindoni è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia. Vicecapogruppo è stata designata la consigliera Fabiana Bambaci. Il partito della premier Giorgia Meloni dunque si riorganizza in aula consiliare dopo il passaggio di gran parte degli ex appartenenti al gruppo di “Diventerà Bellissima”. Domani, 28 settembre, intanto tornerà a riunirsi in seduta straordinaria ed urgente il consiglio comunale che dovrà deliberare sul “Bilancio consolidato dell’esercizio 2022 – Assenza obbligo di adozione ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all.4/4 al D. Lgs. 118/2011” e ratificare una delibera di giunta (n. 205 dell’8 agosto) che comporta una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Sarà convocata invece quasi sicuramente la prossima settimana la seduta ordinaria dell’assise municipale che ha un corposo ordine del giorno l’istituzione di una commissione permanente sanitaria, proposta dal consigliere Pippo Doddo e ben trentasette mozioni.