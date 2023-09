La giunta municipale, su proposta dell’assessore Francesco Coppolino, ha approvato la delibera che dà mandato al dirigente della Polizia Locale di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di altri cinque agenti, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determina dirigenziale il 28 gennaio 2022.

Un provvedimento che vuole fronteggiare le significative cessazioni degli ultimi anni all’interno del comando dei vigili urbani e fronteggiare la crescente richiesta di servizi ma soprattutto assicurare una maggiore presenza nelle strade e contrastare le tante criticità che si verificano quotidianamente per l’inciviltà di chi puntualmente viola le norme del codice della strada.

Con questa assunzione sale a quindici il numero dei nuovi agenti inseriti nel comando guidato dal dirigente Giacomo Villari.

Completate le procedure burocratiche si terrà la cerimonia di insediamento degli aventi diritto, col giuramento davanti agli amministratori locali.

«Implementare ulteriormente il comando di polizia municipale è importante – ha detto l’assessore Coppolino – visto che era evidente la carenza di organico determinata dai vari pensionamenti. Con queste nuove assunzioni, sono certo che il Comando potrà svolgere ancora meglio quelle funzioni istituzionali sul territorio sia per quel che concerne la sicurezza, ma anche il decoro urbano. E sono certo che la presenza del vigile in strada anche sotto il profilo preventivo rappresentando un deterrente importanti nei confronti di chi si sente legittimato, in barba ad ogni regola del codice della strada, a poter fare di tutto, sia per quanto riguarda la sosta, sia anche alla guida della propria autovettura»