La parrocchia Nostra Signora del Santo Rosario, del Borgo Antico di Milazzo, si sta preparando a vivere i festeggiamenti della Madonna del Rosario targati 2023.

Da sabato 30 Settembre fino a venerdì 06 ottobre verrà celebrato il Settenario in onore a Maria, mentre domenica 1 ottobre dopo la S. Messa delle 10 la Venerata Effige sarà posta nella vara processionale.

Sabato 7 ottobre si celebrerà la festa liturgica della Madonna del S. Rosario, e successivamente Domenica 8 ottobre il clou dei festeggiamenti con i festeggiamenti esterni dove, il Simulacro della Madonna del S. Rosario percorrerà ritornerà le vie del Borgo e del centro cittadino.

IL PROGRAMMA DA SABATO 30 SETTEMBRE A VENERDÌ 6 OTTOBRE (Settenario in onore alla B.V. Maria del S. Rosario)

Ore 17:45 Recita del S. Rosario e Coroncina .

Ore 18:30 Celebrazione Eucaristica.

● DOMENICA 01 OTTOBRE

Ore 10 Celebrazione Eucaristica,

a seguire la Venerata Effige della Madonna verrà posta sulla vara processionale.

● VENERDÌ 6 OTTOBRE

Ore 19:30 (dopo la Celebrazione Eucaristica) avrà luogo il Concerto “Cantando a Maria”, organizzato dal coro parrocchiale N.S. del S. Rosario.

● SABATO 7 OTTOBRE

FESTA LITURGICA DI NOSTRA SIGNORA DEL S. ROSARIO

Ore 8: Colpi a cannone

Ore 9: Celebrazione Eucaristica

Ore 11: Celebrazione Eucaristica

Ore 12: Supplica alla Madonna del Rosario

Ore 18 Solenne Celebrazione Eucaristica,

presieduta da Mons. Francesco Farsaci, Vicario Episcopale della fascia tirrenica, durante la quale conferirà il Sacramento della Confermazione.

● DOMENICA 08 OTTOBRE

FESTA ESTERNA DELLA MADONNA DEL S. ROSARIO

Ore 08 Colpi a cannone.

Ore 10 Solenne Celebrazione Eucaristica

Ore 16,30 Processione del simulacro di N. S. del S. Rosario per le vie della città.

ITINERARIO: via S. Giuseppe, Acquedotto, via Papa Giovanni XXIII, Scalinata Castello, via Gen. Del Bosco, via Montecastro, via G.B. Impallomeni, piazza Roma, via B. Pistorio, via Risorgimento, via Col. Bertè, via Ten. Minniti, via Dei Mille, via Luigi Rizzo, via Cassisi, Piano Baele, via G.Medici, Lungomare Garibaldi, via S.M. Maggiore, via Mezza Luna, Vaccarella, rotatoria salita Cappuccini, Lungomare Garibaldi, salita San Francesco, via D. Rodriquez, via San Domenico, rientro in Chiesa.

Al termine della processione verrà effettuato il sorteggio dei premi.