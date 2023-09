Franco Russo lascia “Fratelli d’Italia”, partito al quale era transitato dopo le elezioni del 2020, per tornare nella civica “Milazzo Città Futura”, una delle due liste del sindaco Midili. 《Una decisione – spiega Russo, che ovviamente sarà il capogruppo in Aula e sosterrà sempre l’amministrazione Midili – che scaturisce dalla necessità di rilanciare un gruppo che ha avuto un ruolo importante nell’affermazione elettorale dell’attuale Sindaco》

«Ho atteso che la presenza del maggior partito italiano del centrodestra (Fratelli d’Italia) fosse ricomposta in aula consiliare per rientrare nella coalizione civica del sindaco Midili – afferma Russo – Il mio passaggio nel partito della premier Meloni era scaturito dalla necessità di assicurare una rappresentanza dopo l’uscita del collega Italiano. Oggi è pertanto corretto fare un passo indietro e lasciare spazio a chi sicuramente non farà mancare modo di far valere le posizioni e le idee del partito e che certamente farà in modo di far crescere in città i consensi nei confronti del centrodestra e dell’Amministrazione in carica. Il bilancio di questi tre anni di attività è positivo, ma non posso certo dimenticare che l’inizio di questo mandato è stato segnato dalla mia presenza all’interno di un progetto ampio che vedeva e vede nella figura del sindaco il punto di riferimento. Nel sottolineare che gli impegni politici assunti nel programma elettorale sono stati raggiunti in una percentuale elevata, ho deciso, in ossequio all’impegno di proseguire il percorso di crescita della città, di rientrare nel gruppo originario “Milazzo città futura” nel quale sono state eletto tre anni addietro, al fine di rilanciare in prospettiva futura il progetto del 2020》