E’ in programma per venerdì 29 settembre al Castello di Milazzo, con inizio alle 21, lo spettacolo comico di cabaret con Uccio De Santis che si esibirà insieme a .

L’esibizione durerà due ore. I biglietti si possono acquistare sia su TicketOne che sui punti prevendita bar Cd, bar Amoroso, Tasmania Club abbigliamento in via Giacomo Medici, parrucchiere Giacomo via Risorgimento, Bal Miceli a Spadafora, Carmelo Viola Barcellona Piazza San Sebastiano.

Conosciuti dal web per la loro interpretazione dei vari personaggi come il prete o il carabiniere, i tre comici portano con il nuovo show le migliori barzellette che hanno fatto il successo della serie televisiva Mudù. Nel corso della serata

Uccio De Santis interagira anche con il pubblico, creando dei siparietti comici.

Quello di Uccio De Santis è dell’ultimo spettacolo in programma al Castello di Milazzo che chiude definitivamente il cartellone degli eventi estivi.