L’VIII Trofeo Città di Milazzo, organizzato dalla Polisportiva Milazzo del presidente Francesco Grillo, è stato vinto da Dario Longo dell’Atletica Amatori Regalbuto e da Maria Grazia Bilello dell’Universitas PA.



La gara è stata valida come 11° prova del Grand Prix regionale di corsa e come 3° prova della Messina Run Cup.

Quasi trecento sono stati i partecipanti che, sfidando il maltempo, sono giunti da tutta la regione.

Alla gara che si è sviluppata su un percorso di dieci chilometri hanno patecipato anche atleti paralimpici e Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi La Loggia. E un signore ipovedente, Vincenzo Amata.



«Un grazie – scrive in un comunicato stampa la Polisportiva Milazzo – va l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Antonio Nicosia per la disponibilità dicendosi certa di poter in futuro continuare a coltivare questa collaborazione per altri eventi di tal portata, con l’obiettivo di avvicinare tanti giovani (e non) al mondo della corsa»

«Per Milazzo – aggiunge l’assessore Nicosia – è stata una bellissima giornata di sport. Sicuramente da ripetere. Ottima anche la soluzione di utilizzare il Castello di Milazzo che ha rappresentato una bella attrattiva per chi non conosceva la nostra città»