Giorgia Cuzzocrea sarà ancora il capitano della Nino Romano. Pilastro della Polisportiva Nino Romano, Giorgia, 175 cm, classe ‘04, è la prima conferma della rosa che affronterà il prossimo torneo di serie C femminile di pallavolo. Mamma di Gela, papà di Reggio Calabria, Giorgia è nata a Messina, ma vive a Falcone.

La scorsa stagione ha guidato la squadra ad un passo dalla promozione in B2: 《Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la sconfitta arrivata nella finale persa con la Volley Palermo. Ci è pesata davvero, però non ci arrendiamo. Quest’anno l’obiettivo sarà nuovamente lo stesso: raggiu5ngere un buon risultato, guardando in alto e portando qualche vittoria decisiva in più a casa》

Lo scorso anno Giorgia ha iniziato da schiacciatrice; poi, per la necessità di fronteggiare alcune situazioni non prevedibili, mister Maccotta ha preferito impiegarla nel ruolo di libero. Ancora tutto da definire il suo prossimo utilizzo in campo: 《Ancora non so davvero. Nel corso degli anni mi sono abituata a giocare in tutti i ruoli. Però, so adattarmi tranquillamente e potrei giocare ovunque》.

La Romano, alla luce di quanto ottenuto lo scorso anno, partirà da favorita: 《Potremo arrivare molto in alto. Siamo una squadra molto variegata e versatile. Alcune si stanno inserendo solo da quest’anno in prima squadra e dovranno ancora crescere tanto. Con altre ci alleniamo da anni insieme e non ci manca di certo l’intesa. Sono convinta che le nuove arrivate riusciranno ad integrarsi bene nel gruppo》.

Proseguono, intanto, le sedute di allenamento precampionato della squadra presso il “PalaCiantro” di Milazzo. Mister Maccotta sta cercando di far crescere il gruppo, del quale quest’anno faranno parte anche le giovanissime Rosalia Rispoli e Ginevra Pino, sia sotto il profilo atletico che tecnico/tattico. Nel pre-serale di giovedì 20 settembre, programmato il primo allenamento congiunto.

Al “PalaSerranò” di Patti le “RomaNine” affronteranno la compagine de La Saracena Volley di mister Fazio, formazione ai nastri di partenza del prossimo torneo di B2 femminile.