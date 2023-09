Oggi l’ottava edizione del trofeo “Città di Milazzo” organizzata dalla Polisportiva Milazzo presieduta da Francesco Grillo . La gara di corsa su strada si svolgerà su un circuito cittadino e sarà valido come 11° prova del Grand Prix regionale di corsa e come 3^ prova della Messina Run Cup.

La partenza è prevista alle 8 davanti il palazzo municipale. Gli atleti si affronteranno fino alle 12 sulla distanza di dieci chilometri, su un circuito di 10 chilometri totalmente pianeggiante, da ripetere 4 volte. Circuito che si snoda lungo le vie del centro (via Francesco Crispi, lungomare Garibaldi, via Giacomo Medici, piano Baele, piazza Caio Duilio, via Cassisi).

Il centro cittadino resterà chiuso. Ecco le modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della gara podistica. Con ordinanza del dirigente della Polizia locale, Giacomo Villari è stata disposta la modifica temporanea nelle vie: F. Crispi (partenza e arrivo) – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi. Ecco il dettaglio:

– dalle 7 alle 12 e comunque sino al termine della manifestazione istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, sulle vie: F.Crispi – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi – Calì.

– dalle 8 alle 12 e comunque sino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di transito veicolare sull’intero percorso della gara podistica costituito dalle vie: F. Crispi – Lungomare Garibaldi – G. Medici – Piano Baele – Piazza C. Duilio – Cassisi, fatta eccezione dei veicoli di Polizia, di Soccorso e dei veicoli dell’organizzazione a seguito della gara podistica;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Luigi Rizzo all’intersezione con la via Calì, ed istituzione del senso unico nel tratto compreso tra la via Cassisi e la via Calì, con direzione di marcia consentita Nord/Sud per i veicoli provenienti dal parcheggio interno la via Luigi Rizzo ed i veicoli provenienti dal Molo Marullo, con obbligo di svolta a destra verso via Calì;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via C. Borgia all’intersezione con la via N. Ryolo, ed istituzione del senso unico nel tratto compreso tra Piano Baele e via N. Ryolo, con direzione di marcia consentita Sud-Nord, con obbligo di svolta a sinistra sulla via N. Ryolo direzione Ovest;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Calì all’intersezione con Piazza Mazzini, ed istituzione del senso unico, con direzione di marcia consentita Est-Ovest; – Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Luigi Rizzo, all’intersezione con la rotatoria Largo dei Mille;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via M. Nardi all’intersezione con la via C. Borgia;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Portosalvo, all’intersezione con la via Umberto I°;

– Istituzione del senso vietato veicolare sulla via Salita Cappuccini all’intersezione con Piazzale Cimitero, ed istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita Sud-Nord;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via C. Colombo all’intersezione con la via C. Borgia, con obbligo di direzione a destra verso la via C. Borgia, per i veicoli con direzione di marcia Ovest-Est.

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Salita S. Francesco all’intersezione con Piazzale S. Francesco, con direzione obbligatoria a destra verso il Piazzale S. Francesco;

– Istituzione del divieto di transito veicolare sulla via Del Quartiere all’intersezione con via G.B. Impallomeni