A seguire l’intervento del presidente dell’Aido (Associazione italiana donatori d’organo) Vittorio Cannata , che ha informato sugli eventi per la celebrazione del 50^ anno della fondazione dell’associazione. Fra gli interventi del pubblico molto interessante quello della presidente della commissione distrettuale sulla “Emancipazione femminile” Lina Ricciardello, che ha ricordato l’attività della commissione da lei presieduta l’anno scorso. 《La città si aspetta dal Rotary linguaggi e comportamenti adeguati al momento storico – dice Attilio Andriolo, presidente RC Milazzo – che la società sta attraversando e al ruolo , che gli riconosce》.

Il Rotary Club di Milazzo ha organizzato un incontro con Fausto Assennato , presidente distrettuale della commissione Dei (Diversità, Equità, Inclusione). Hanno partecipato la delegata per l’area peloritana della stessa commissione Lorella Mazzeo , l’assistente Attilio Liga , il presidente del Rotary Milazzo Attilio Andriolo, che ha introdotto i lavori della tavola rotonda. Presente anche l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri , che è intervenuto brevemente illustrando il programma del suo assessorato e portando i saluti dell’amministrazione.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.