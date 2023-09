Tutti i residenti sono scesi in strada abbandonando le proprie abitazioni. Fatto evacuare invece i clienti del vicino hotel. Rimosse con il carro attrezzi alcune macchine posteggiate in un parcheggio privato alle spalle del rifornimento.

AGGIORNAMENTO. Ore 01.51 dopo due ore l’incendio è stato domato. Sul posto ancora i numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco che continuano a lavorare e un mezzo della Raffineria di Milazzo che è intervenuto in supporto ai pompieri.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio .

Sul posto le autobotti dei Vigili del Fuoco da ore impegnati a spegnere i numerosi incendi scoppiati in serata lungo tutta la fascia tirrenica

ULTIMA ORA. Incendio a Milazzo. Una vasta area poco prima dell’Esso di via Acqueviole è in fiamme. Il fuoco si sta propagando velocemente a causa del vento arrivando poco distante dalle abitazioni.

ULTIMA ORA. Incendio in via Acqueviole, fiamme alte vicino le abitazioni (VIDEO)

