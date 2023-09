L’incendio che ieri a Milazzo ha devastato il canneto di via Acqueviole, alle spalle del rifornimento Esso (precisamente via Ciantro), era già stato notato dai residenti e i clienti del vicino Bingo il giorno prima. E da altri ieri mattina. Un piccolo focolaio a cui è stata data poca importanza e che sembrava essersi spento. Poco dopo le 23 le fiamme, invece, si sono alzate altissime ed è scattato l’allarme. Sul posto per primi sono arrivati i militari della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona cinturato la strada e consentendo l’accesso solo ai parenti dei residenti e allontanando i curiosi. A destare in un primo momento preoccupazione, infatti, è stata la vicinanza del fuoco al rifornimento di benzina. I residenti delle case più vicine all’incendio, infatti, sono stati fatti evacuare. Ma solo per poche ore. Non appena l’incendio è stato domato (poco prima delle 3 di notte) hanno fatto rientro a casa.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio. I carabinieri hanno fin da subito avviato gli accertamenti per capire cosa sia realmente successo.

Le fiamme hanno lambito diverse attività commerciali quali un hotel, un distributore di carburanti, alcune rimesse di barche e un vecchio deposito. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti con squadre provenienti dal distaccamento di Milazzo, distaccamento Nord e, poi, quello di Letojanni assieme alla seconda partenza della sede centrale, con il rincalzo di diverse autobotti.

Il personale dei Vigili del Fuoco, in forte difficoltà visto il numero di mezzi impegnati nei numerosi incendi che si erano sviluppati in serata lungo tutta la costa tirrenica, è stato assistito da mezzi e personale del servizio antincendio della Raffineria di Milazzo. Grazie al lavoro in simbiosi delle squadre, tutti gli incendi sono stati spenti definitivamente, intorno alle ore 5 di questa mattina.

Intervenuta anche la sezione di Barcellona della Guardia Agroforestale che si occupa di vigilanza ambientale.

Nessuna persona ferita e pochissimi danni alle strutture. Per ore nella zona l’aria è stata irrespirabile, in molti hanno indossato la mascherine per poter restare in strada. La cenere ha fin da subito invaso la strada e le abitazioni.

GUARDA LA DIRETTA: https://fb.watch/ndc7VgsLlZ/