In conseguenza all’intervento di bonifica dei Molini Lo Presti dove è stata avviata la rimozione dell’amianto presente all’interno della struttura, gli uffici comunali hanno diffuso un decalogo sulle norme comportamentali alle quali, a titolo precauzionale, tutti residenti prospicienti al cantiere dovranno attenersi.

LE OTTO REGOLE DA RISPETTARE:

– Evitare di aprire le finestre durante le attività lavorative

– Evitare di stazionare su balconi e/o terrazze

– Evitare di stazionare in prossimità dell’area di cantiere

– Non sostare sui marciapiedi attigui all’area di cantiere

– Evitare di stendere biancheria all’aperto se non dopo qualche ora la fine giornaliera dei lavori

– Non lasciare aperte porte d’ingresso

– In caso di utilizzo di impianti di condizionamento, impostarli sul ricircolo dell’aria, al fine di evitare il prelievo forzoso dall’esterno

– Si consiglia di procedere alla pulizia della aree esterne (balconi) con frequenza della notevole quantità di amianto presente.

Tutte le procedure di rimozione dell’amianto sono portate avanti nella massima sicurezza.