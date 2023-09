Salvo Presti, Giacomo Giammattei e Stefania Quattrocchi lasciano il Comitato di Italia Viva di Milazzo che hanno contribuito a fondare, con convinzione ed entusiasmo.

«Una decisione – scrivono Salvo Presti, Giacomo Giammattei, Stefania Quattrocchi in un comitato stampa – che non nasce da una presa di distanza dalle scelte politiche di Matteo Renzi: l’opposizione critica e costruttiva al Governo populista della Meloni e l’adesione al progetto di Renew Europe continuano ad avere la nostra piena adesione. La scelta di uscire dal Comitato di Italia Viva Milazzo è frutto della presenza, all’interno dello stesso, di due anime alternative e contrapposte: una, la nostra, di ferma e decisa opposizione all’Amministrazione Comunale di Milazzo e l’altra inequivocabilmente più incline ad accordi con la stessa».

«Abbiamo chiesto chiarezza – continuano – alla Dirigenza Regionale di Italia Viva: la sottoscrizione di un documento di linea politica da parte degli iscritti. Il riformismo non vive nell’ambiguità, ma si nutre di scelte chiare e nette. Non si può essere riformisti a Roma ed alleati di una Destra populista a Milazzo. Non abbiamo ottenuto risposte concrete. Per queste ragioni, lasciamo il Comitato del Partito che abbiamo contributo a fondare, ma non abbandoniamo certamente l’attività politica sul territorio»