«Un modo per valorizzare un bene che rappresenta un esempio perfettamente tangibile e calzante delle tradizioni marinare della città di Milazzo»

I consiglieri comunali Maria Magliarditi, Antonio Amato e Nino Italiano hanno presentato una mozione con la quale chiedono all’amministrazione di attivarsi per presentare una richiesta di integrazione al finanziamento del Museo delle tradizioni marinare previsto all’ex Asilo Calcagno, «per il collocamento del Palischermo nell’area adiacente retrostante per la quale già la sovraintendenza aveva dato parere favorevole».

