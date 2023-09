La Giuria della XXXI Edizione del Concorso letterario Piemonte Letteratura ha assegnato il Primo Premio Assoluto per la sezione Narrativa breve a Tema Libero all’opera “Era una pessima persona del mistrettese” di Lucio Catania, 59 anni, attualmente segretario generale al comune di Enna e negli scorsi anni è stato segretario anche del Comune di Milazzo.

Il Premio rientra nel Progetto Piemonte Ambiente, Cultura e Tradizioni Popolari. Il concorso persegue gli obiettivi di promuovere e valorizzare la poesia e la narrativa di qualità e di rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio, pur nella pluralità delle espressioni culturali.

Le sezioni del Premio sono le seguenti: A) Poesia a Tema Libero; B) Narrativa breve a Tema Libero; C) Poesia su Identità e Territorio; D) Narrativa breve su Identità e Territorio; E) Poesia Studenti del Piemonte su Identità e Territorio.

Questa la motivazione della giuria “”Era una pessima persona”: esempio perfetto di titolo che racchiude l’intero mondo del racconto. L’uso del passato presuppone un’evoluzione (che, infatti, è presente; non c’è alcun tradimento verso il lettore), e la descrizione del protagonista viene sviscerata magistralmente nel corso della prima parte dello scritto, con un registro ed uno stile sempre adeguato alla situazione. La struttura della narrazione è lineare, e perciò più che piacevole alla lettura: il preambolo porta allo sviluppo che sfocia i in un finale con un twist ottimamente tratteggiato”. (Vanessa CARAGLIO) La cerimonia di premiazione si terrà domenica 24 settembre, alle 15.30 al salone Imbesi a Torino, con la partecipazione del gruppo Vos Grise (Premio Musica & Territorio 2023).

Martedi 26 settembre 2023, alle ore 21,00, la cerimonia verrà effettuata in videoconferenza da Cultura e Società (https://meet.google.com/rhf-tkqq-kfr).

I concorrenti, durante la premiazione prescelta, presenteranno l’opera premiata.

Il racconto sarà pubblicato nell’Antologia del premio, consultabile e scaricabile gratuitamente a questo link

https://culturaesocieta.gsvision.it/content/Pubblicazioni/Pubblicazioni%20dal%202021/Anno%202023.

Il racconto di Lucio Catania è inoltre ammesso di diritto alla finale del Premio Scrittori dell’Anno per la sezione Narrativa d’Autore (che viene assegnato al Miglior Racconto della Stagione Culturale 2022-2023).

La storia, infine, confluirà, in una raccolta di Lucio Catania, intitolata “Gente di un altro ero”, in cui sarà contenuto anche il racconto “Era un moderato”, che ha vinto il primo premio assoluto al concorso letterario “Dacia Maraini”, giunto alla sua decima edizione e organizzato dalla Fidapa di Calascibetta (Enna), associazione presieduta da Angela Riviera.