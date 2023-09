Domani venerdì 22 settembre il musicista milazzese Fabio Sodano sarà ospite del programma Rai Radio1 “Box Estate” condotto da Marcella Sullo e Duccio Pasqua. L’intervento di Sodano è previsto all’interno della rubrica “Indovina lo strumento” di Max Dedo, musicista che collabora con Max Gazzè, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Nicola Piovani, Mario Venuti, Tosca e moti altri cantanti famosi.

«Sono già stato ospite di questa trasmissione lo scorso anno – racconta Fabio Sodano – Si tratta di una rubrica in cui Max Dedo presenta strumenti pochi usati e poco conosciuti che suonano delle melodie famose. Al termine chiede al pubblico radiofonico di riconoscere lo strumento, la melodia, l’autore e alla fine svela anche chi ha suonato. In questo caso io».

LA TRASMISSIONE “BOX ESTATE”. Programma di Rai Radio1 condotto da Marcella Sullo e Duccio Pasqua, con l’aiuto di Max Dedo in cui è possibile raccontare una storia a partire dalla fine e, con il contributo degli ascoltatori, arrivare, puntata dopo puntata, fino all’inizio? Ruolo decisivo lo avrà la musica, con gli ospiti in tutte le puntate, le novità, i festival e il calendario dei concerti in tutta Italia. Oltre al presente, grazie al grande archivio delle teche Rai, il programma racconterà anche i grandi artisti del passato come ad esempio Ivan Graziani, Rino Gaetano o Augusto Daolio dei Nomadi. Insomma, la musica vista e ascoltata da diverse prospettive come, ad esempio, quella dei cosiddetti session men. Come sono davvero i grandi artisti italiani? Saranno i musicisti che li accompagnano nei tour a raccontarlo. A fare da accordo in questo pot-pourri, ci saranno le incursioni di Max Dedo e le sue rubriche surreali: indovina lo strumento o la telefonata anni ’70 per fare alcuni esempi.