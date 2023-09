In occasione della Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali che quest’anno si tiene dal 18 al 24 settembre, l’Associazione “Mio Mito Odv”, presieduta da Giovanna Mangano, ha messo in campo diverse iniziative per promuovere l’informazione coinvolgendo pazienti, famiglie, comunità scientifica e opinione pubblica, uniti in una rete globale per rompere il muro del silenzio che troppo spesso circonda le malattie rare.

Il Comune di Milazzo ha aderito all’iniziativa e sino al 23 Palazzo dell’Aquila sarà illuminato di verde, il colore simbolo delle malattie mitocondriali, per accendere l’attenzione su queste patologie.

Le Malattie Mitocondriali sono le patologie genetiche rare più diffuse al mondo, per le quali non esiste una cura. Si stima che in Europa colpiscano 1 persona su 5000, mentre in Italia si registrano circa 15mila casi con importanti ripercussioni, data la gravità e complessità di queste patologie, su tutto il nucleo familiare. Queste malattie hanno in comune il fatto di essere determinate dal malfunzionamento dei mitocondri, le centrali energetiche della cellula. Si possono manifestare in qualsiasi fase della vita, già nelle prime settimane dopo la nascita, oppure nell’adolescenza e nell’età adulta. Ogni caso è diverso dall’altro, persino all’interno di una stessa famiglia, e tutto questo rende queste malattie molto difficili da riconoscere e diagnosticare.