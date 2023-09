La 22enne milazzese Silvia Pino conquista alla 7^ tappa dell’anno 2023 del progetto Strade di poesia due riconoscimenti. Nell’aula Consiliare di Palazzo Marino della prestigiosa città di Milano Silvia ha ricevuto i premi dell’iniziativa giunta alla X edizione del premio di poesie indetto dall’Associazione Teatro-Cultura “Beniamino Joppolo” di Patti

In occasione del “Premio Speciale Palazzo Marino” i riconoscimento sono stati consegnati per le poesie “Cuore in Guerra” e “Paradiso” che le hanno permesso di ottenere il titolo di “Migliore Giovane Poeta Emergente” e il primo posto nella tappa poetica di Acqui Terme.

La giovane poeta, studentessa di Medicina e Chirurgia si era già più volte distinta nel territorio per le poesie che sin da piccola aveva deciso di condividere, nell’ultimo periodo anche nella stessa Milazzo, dove lo splendido lungomare e i paesaggi mozzafiato diventano i protagonisti della poesia “Naufragio di ricordi”.

Ospiti importanti che preso parte alla consegna, la scrittrice Rita Coruzzi e il giornalista Gianmarco Menga accolti dalle profonde parole del presidente dell’associazione Luigi Ruggeri che da anni si prodiga affinché la poesia possa riuscire a raggiungere le diverse città d’Italia e che difende un progetto meraviglioso che si spera possa continuare a ripetersi anche nell’immediato futuro.