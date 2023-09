A Roma, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, una delegazione dell’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo ha partecipato al Seminario “I fondi strutturali europei per l’istruzione: dai risultati del PON 2014-2020 alle nuove opportunità offerte dal Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027”. Su un centinaio di istituti inseriti in un catalogo di eccellenza ministeriale che raccoglie i migliori PON 2014-20, il Liceo Artistico di Milazzo, diretto da Delfina Guidaldi, è rientrato nella ristretta rosa di sei scuole ospitate al Ministero, a viale Trastevere, per illustrare il proprio progetto nella giornata di incontro, discussione e formazione dedicata ai Fondi Strutturali Europei.

Il 14 settembre 2023, alle ore 11, nella Sala “Aldo Moro”, i lavori sono stati avviati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a seguire sono intervenuti altri funzionari del settore: Leonardo Colucci, Sabine Pfisterer, Simona Montesarchio, Rocco Pinneri; poi vi è stato lo spazio dedicato alle scuole ospiti, in particolare agli studenti. Per il Guttuso sono intervenuti le professoresse Anna Arizzi e Maria Grazia Pagano, e i giovani Carmen Garufi, Andrea Pino, Fabrizio Sciacca e Aurora Pia Zecchetto.

Il progetto selezionato, “I Quaderni del Guttuso”, di inclusione e potenziamento delle competenze dell’italiano, è stato realizzato nell’anno scolastico 2017-18 dalle docenti Anna Arizzi (esperto) e Maria Grazia Pagano (tutor). Il catalogo del Ministero lo ha così descritto: il progetto, nato per avvicinare gli allievi allo studio dell’italiano, ha utilizzato un approccio non formale, ha proposto esperienze laboratoriali in cui i ragazzi sono diventati protagonisti (…) hanno realizzato dei quaderni monotematici, scegliendo di volta in volta nuovi argomenti da valorizzare: la letteratura, l’attualità, la legalità, l’ambiente. Fra questi macro temi, il cyberbullismo è stato oggetto di una vera e propria sceneggiatura per uno spot sociale, dal titolo “Sussurra il tuo battito condiviso” in cui italiano, fotografia e cinematografia si sono andate integrando.

La trasferta a Roma, interamente finanziata e organizzata dal MIM con cura ed attenzione, ha regalato a studenti e professori, oltre che le emozioni del convegno, condivisioni e occasioni di apprendimento: una visita guidata tra i tesori della Roma antica e sessioni di laboratori didattici innovativi. Oltre all’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo (ME), con il progetto I Quaderni del Guttuso, “Sussurra il tuo battito condiviso”, le altre scuole ospiti sono state: Liceo Artistico Statale, Busto Arsizio (VA), Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistico Nautico San Giorgio (GE), Istituto d’istruzione Superiore Alessandrini, Montesilvano (PE), I.T.I.S. Galileo Galilei di Roma, Istituto Professionale di Stato per i servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera, Pozzuoli (NA). Le docenti Arizzi e Pagano, sottolineando l’arricchimento derivato dal reciproco confronto e dialogo tra le scuole presenti a Roma e commentando il riconoscimento ottenuto e l’intervento al seminario, riferiscono che gli studenti del Guttuso hanno saputo emozionare la sala e catalizzare l’attenzione con un racconto diretto e supportato dalle immagini e dai prodotti multimediali del progetto: un e-book, un video spot, “Sussurra il tuo battito condiviso “, e il video del backstage (che, tra l’altro, mostrano meravigliosi scorci di Milazzo ripresi con il drone). Tanti gli apprezzamenti ricevuti, Arizzi e Pagano si sono dette felici ed orgogliose di aver portato fuori dal Guttuso quello che si costruisce dentro la scuola: cultura, valori sociali e bellezza, nell’intreccio di saperi e di linguaggi, in un circolo di cura, di accoglienza e di amicizia.