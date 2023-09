Incendi e ondate di calore, domani allerta rossa a Messina e in provincia

MESSINA. Nonostante l’autunno il caldo non accenna a diminuire. La protezione civile della Regione siciliana, nel bollettino quotidiano, ha emanato infatti per domani (21 settembre) lo stato di allerta rossa per incendi e ondate di calore a Messina e provincia.

Oltre al territorio messinese, l’allerta rossa riguarda la provincia di Trapani e quella di Palermo. “Arancione” il resto dell’isola.