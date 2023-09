SAN FILIPPO DEL MELA. Un nuovo arrivo alla Peppino Cocuzza 1947 Basket Milazzo. Nel proprio roster entra a far parte Davide Conidi. Playmaker, alto 173 centimetri, classe 1998, porta nel team un’energia contagiosa e un tiro solido dalla medio-lunga distanza.

Originario di Bologna, Davide Conidi ha accumulato una serie di preziose esperienze nelle categorie giovanili del basket in diverse regioni italiane, tra cui l’Emilia, la Puglia e l’Abruzzo. Nell’ultima stagione, ha indossato la maglia di Magic Basket Chieti, competendo nella categoria C-Gold, e successivamente si è unito a Magik Parma, con la quale ha conquistato il titolo di campione in Serie C-Silver. In media, ha contribuito con 5.5 punti a partita durante questa stagione di successo.

Sebbene questa sia la sua prima esperienza nella Sicilia, Davide Conidi è pronto a costruire un duo di livello assoluto insieme a Jaxon Collier Broms, stabilendo così un solido asse play-pivot che promette di portare entusiasmo e prestazioni di alto livello nella prossima stagione.