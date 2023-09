In occasione del 50° anniversario di Aido nazionale, l’associazione “Alba Munafò” di Milazzo presieduta da Vittorio Cannata ha promosso una serie di iniziative con l’obiettivo di testimoniare l’impegno del locale gruppo comunale a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule sul territorio.

Domenica 24 settembre, col supporto alla gara podistica promossa dalla Polisportiva Milazzo, l’Aido premierà con targhe i vincitori e nell’occasione allestirà nello spazio antistante il municipio un gazebo con materiale informativo sulla donazione.

Domenica 1 ottobre, alle 11, i soci di Aido parteciperanno alla messa nella chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie e poi tutti insieme si recheranno nel vicino “Giardino delle donazioni” intitolato ad “Alba Munafò” per piantare un albero in suo ricordo.

Sabato 7 ottobre, alle 17, invece si terrà un convegno sulla tematica della donazione degli organi dal titolo “La donazione… un atto d’amore; un’opportunità per la seconda vita”. Al convegno sarà presente il vicepresidente nazionale Aido, Vito Scarola.

In occasione dell’anniversario, sarà presentato su youtube, lo spot “Un dono alla vita” che mette in risalto la spiaggia di Milazzo e che esalta l’importanza della donazione.