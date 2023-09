«Attraverso questo comunicato vogliamo raggiungere tutti – ha detto Capone – sperando che la partecipazione sia numerosa vista l’importanza degli argomenti da trattare. Gli uffici dell’assessorato procederanno ad inviare via mail o pec la convocazione, ma potrebbero esserci disallineamenti e pertanto attraverso questa comunicazione istituzionale, l’invito è esteso a tutti coloro che operano, commercialmente e turisticamente, nella nostra città»

L’assessore allo sviluppo economico, Maurizio Capone ha convocato, lunedì 25 settembre alle 10 nella sala consiliare una riunione con tutti gli operatori commerciali cittadini (ristoratori, albergatori, esercenti e comunque titolari di partita Iva) per discutere su due argomenti: il primo riguarda il profilo tributario relativo le attività commerciali presenti sul territorio e il secondo la programmazione degli eventi che l’amministrazione cumunale intende promuovere nel periodo natalizio e nell’estate 2024.

