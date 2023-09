Il consigliere comunale Massimo Bagli ha presentato una mozione con la quale chiede che si proceda alla denominazione e/o intitolazione della piazzetta presente sulla via Bevaceto che conduce al Capo, attraverso un concorso di idee coinvolgendo le scuole cittadine. «La piazzetta essendo situata in un punto panoramico e con affaccio sul mare dal quale si possono scorgere anche le bellezze naturalistiche e godere della vista oltre che della tranquillità del luogo – scrive Bagli – merita di essere sistemata e valorizzata con la collocazione di panchine e altri elementi di arredo urbano, posizionando anche lampioni solari e verde attraverso protocolli con i vivaisti della zona»

Lampioni solari e verde pubblico per valorizzare piazzetta Bevaceto, la mozione del consigliere Bagli

Lampioni solari e verde pubblico per valorizzare piazzetta Bevaceto, la mozione del consigliere Bagli

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.