“Da qualche tempo – ha affermato il consigliere – ho trovato valida e proficua interlocuzione politica e di amicizia nell’assessore regionale Elvira Amata. Mi ritrovo inoltre ad essere un convinto sostenitore delle scelte politiche portate avanti dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e di apprezzare i risultati da questo governo raggiunti. Una tra tutti la tassa sull’extraprofitti delle banche Dichiaro quindi il mio passaggio in Fdi”.

Raddoppia la presenza di “Fratelli d’Italia” all’interno del consiglio comunale. Al consigliere Franco Russo, il primo ad aderire al partito della premier Meloni, si è aggiunto, giovedì sera, il consigliere comunale Pippo Doddo che, nel corso della seduta ha annunciato la sua decisione di lasciare il gruppo “Innamorato della mia città”, per transitare appunto in “Fratelli d’Italia”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.