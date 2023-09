ULTIMA ORA. Un uomo, intorno alle 22.30 di stasera, è stato recuperato in mare nei pressi della Silvanetta. Ad avvistarlo è stato un equipaggio della Jijel che non appena ha visto la sagoma dell’uomo in mare ha subito fatto scattare l’allarme. A recuperalo è stata la motovedetta CP 875 della Capitaneria di Porto di Milazzo che adesso sta aspettando l’ambulanza per i controlli di rito. L’uomo, anziano, è in apparente stato confusionale.

Ad avvistarlo è stato il comandante del rimorchiatore Antonio Cambria insieme al direttore di macchina Gaetano Montecucco e a Giuseppe Picciolo.

«Ci siamo subito avvicinati – raccontano – per prestare soccorso con un nostro salvagente anulare. A quanto pare si era buttato in mare nei pressi della silvanetta e a causa del buio ha perso l’orientamento»

GUARDA IL VIDEO DEL SALVATAGGIO: