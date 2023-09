Con la famiglia presente, a fine manifestazione, è stato reso omaggio alla sua memoria trasferendo i suoi valori ai piccoli ed ai loro genitori. L’assessore allo sport Antonio Nicosia, venuto a conoscenza dell’evento, ha inviato i propri saluti unitamente ai complimenti per l’iniziativa.

L’intero evento si è svolto nel ricordo di Vincenzo Fiasconaro, amante dello sport e parte integrante del Movimento Sportivi Milazzesi, per il quale si spese condividendone i temi fondanti.

Lo scopo dell’evento è stato quello di generare condivisione sociale, sportiva, educazionale ed al contempo porre la giusta attenzione alle attitudini sportive dei piccoli atleti…argomento sottolineato in sede di premiazione dal Movimento Sportivi Milazzesi.

Nutrita la partecipazione dei genitori che non si sono risparmiati nel sostenere tutti i piccoli sportivi partecipanti.

L’evento, capitanato dalla Multisport Summer Camp e dall’ASD Celertriathlon, e supportato dalla efficace collaborazione del Movimento Sportivi Milazzesi, ha visto cimentarsi i triathleti kids in gare di nuoto, bici e corsa.

Triathlon Kids a Milazzo, in memoria di Vincenzo Fiasconaro

