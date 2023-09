Polisportiva Milazzo, al via l’VIII Trofeo Città di Milazzo. La gara nelle vie del centro cittadino

La Polisportiva Milazzo organizza l’VIII Trofeo Città di Milazzo. Gara, in programma domenica 24 settembre, e valida come 11° prova del Grand Prix regionale di corsa e come 3° prova della Messina Run Cup.

LA PARTENZA è prevista alle 9.30 davanti al palazzo municipale. Circuito di dieci chilometri totalmente pianeggiante, da ripetere quattro volte, che si snoda lungo le vie del centro (via Francesco Crispi, lungomare Garibaldi, via Giacomo Medici, piano Baele, piazza Caio Duilio, via Cassisi).