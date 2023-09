Per l’inchiesta dei furti di gasolio nel porto di Milazzo arrivano i primi dissequestri delle rispettive vetture per sei dei ventiquattro lavoratori marittimi, alle dipendenze della società “Rimorchiatori Augusta srl” di Genova, che operano nel Molo Marullo. I giudici del Tribunale del riesame presidente Massimiliano Micali hanno disposto una parte di dissequestri di auto in uso agli stessi indagati. Sarebbero sei i lavoratori che hanno avuto dissequestrati gli automezzi che erano stati ritenuti strumento per portare a compimento le presunte azioni di furto di gasolio esentato dalle accise nella vasta operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Messina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona nel luglio scorso.

In questa prima sessione del Tribunale del riesame, sono state disposti i primi annullamenti. Fino adesso sono stati notificati i primi sei dei sequestri delle auto che secondo l’originaria accusa sarebbero servite per commettere il reato di sottrazione di “gasolio blu” in quanto non gravato dalle accise perché utilizzato nell’ambito portuale dai rimorchiatori che svolgono servizio pubblico. Il gasolio sarebbe poi servito per alimentare le autovetture o per immetterlo nel mercato clandestino dei prodotti energetici.

Sono stati accolti i ricorsi con dissequestro dei seguenti indagati: Giuseppe Cambria, 51 anni di Milazzo, difeso dall’avvocato Gaetano Pino. A Cambria è stata restituita la sua Citroen C 4; Giuseppe Barbera, 61 anni di Messina, assistito dal legale Nino Cacia. A Barbera è stata riconsegnata la sua auto Audi Q2. A Giuseppe Brunini, 54 anni di San Filippo del Mela, difeso dall’avvocato Alfonso Polto, ed al quale e stata restituita la Land Rover. Annullato anche il decreto di sequestro emesso nei confronti di Giovanni De Luca 56 anni di Messina e Vito Cento, 54anni di Milazzo; e per l’effetto dispone, a cura del Pm il dissequestro dell’autovettura Land Rover Discovery, e dell’autovettura Nissan Quashai. Sia De Luca e Cento sono stati entrambi difesi dall’avvocata Rosy Amaddeo. Altro dissequestro ha riguardato l’autovettura in uso a Lucio Ponticorvo, 58 anni di Milazzo. L’auto restituita una Land Rover Freelander;

Infine dissequestrata Autovettura Bmw x3 intestata all indagato Di Salvo Salvatore, 58 anni ,difeso dall’avvocato Alessandro Cattafi.

