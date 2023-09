Saranno i Soldi Spicci a inaugurare la nuova stagione del Teatro Trifiletti di Milazzo. Lo spettacolo “Tutta colpa del Poliamore” del duo comico siciliano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano andrà in scena nella città del Capo il 24 ottobre, alle 21, con repliche previste fino al 27.

Per i Soldi Spicci Milazzo è la seconda tappa del loro tour che parte da Marsala.

Mostrando la piantina interna della struttura di via Cumbo Borgia, dove recentemente sono stati portati avanti lavori di ristrutturazione e di adeguamento, è stato il sindaco Pippo Midili con un post su Facebook: «Quella che vedete sotto – ha scritto il primo cittadino – è la piantina del Teatro Trifiletti da oggi su TicketOne per una serie di spettacoli che ridanno vita al nostro piccolo-grande Teatro. Si comincia con la prima assoluta di un nuovo spettacolo ad ottobre. Al lavoro per fare di Milazzo una città “normale”»