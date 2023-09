TERME VIGLIATORE. Ritorna anche quest’anno, in occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima delle Grazie, 13-14-15 settembre, sulla scalinata Di Terme Vigliatore un’opera artistica di Umberto Cipriano.

L’OPERA. Il titolo dell’opera, che da un paio di gionro è già visitabile, è Maria Mediatrice di Grazie: «La Vergine Maria posta al centro dell’opera sulle nubi del cielo, è contornata da Santi e Martiri in un trionfo di luce celestiale – racconta Cipriano – Gesù, seduto sulle ginocchia della Madre, non è sorretto dalle braccia materne. Egli guardando l’umanità sembra invitare: “C’è LEI, rivolgetevi a LEI che tutto può”. La Madre accogliendo le preghiere dei suoi figli, fa piovere su di essi una pioggia abbondante di rose, simbolo delle grazie celesti. I figli posti alla sua destra e alla sua sinistra, sono raffigurati con le torce in mano, la cui fiamma rappresenta la FEDE, donata e alimentata dallo SPIRITO SANTO, sotto forma di una colomba bianca»

LA TECNICA. L’artista di Terme Vigliatore ormai da anni da vita a opere di questo tipo. «Tutto – spiega – viene fatto con sabbia, carta, polistirolo, trucioli di legno colorati, vegetali essiccati, segatura. Materiali che sono prima posizionati e poi incollati seguendo un disegno che io preparo prima».

L’opera sarà visibile fino al 15 settembre giorno in cui la processione passarerà, intorno alle 20, davanti alla scalinata e sosterà qualche istante proprio di fronte il lavoro realizzato da Umberto per poi ripartire per il suo tradizionale percorso.

«Andate a vederla di sera – consiglia l’artista – Il buio mette in evidenza il gioco di luci che di giorno, naturalmente, non si può ammirare».