Lute di Milazzo, il 2 ottobre al via il nuovo anno accademico. Da domani aperte le iscrizioni

Parte il nuovo anno accademico della Lute di Milazzo. Le lezioni dell’Università della Terza Età ripartiranno lunedì 2 ottobre sempre nei locali del “Majorana” di Milazzo. Le iscrizione saranno possibili già da domani, martedì 12 settembre dalle 15,30 alle 17,30 presso l’istituto mamertino.

Vasto il calendario dei corsi che sarà possibile seguire alternandoli con le visite guidate e le gite sui luoghi studiati prima in classe, come approfondimento della lezione. I corsi predisposti dal direttivo presieduto da Claudio Graziano abbracceranno vari segmenti didattici come il laboratorio teatrale con il corso di dizione, fotografia, canto corale.

Si rinnova il corso di letteratura con riferimenti al teatro greco, la filosofia, le scrittrici siciliane contemporanee e ci sarà anche uno studio delle lingue straniere con lezioni d’inglese base ed avanzato e spagnolo. Spazio ai laboratori, che hanno portato negli anni della Lute, a realizzare opere preziose di cucito e pittura riscoprendo anche tradizionali tecniche e ricercate come il tombolo, l’uncinetto, la pittura su stoffa e il pachtwork, l’arte dell’intreccio. “Ivenerdì della Lute” arricchirà l’approfondimento di tematiche con la visione di film o incontri che aiutano a capire meglio il nostro tempo.

Nel corso di tanti anni di attività l’offerta formativa dell’ente milazzese è ininterrottamente cresciuta (più di cento i corsi in programma con un ventaglio variegato di disciplina sia di indirizzo letterario che scientifico, ma anche di temi legati alla storia del territorio locale) , il numero degli iscritti ha raggiunto la citazione all’inizio impensabili e si sono moltiplicate le occasioni di partecipazione ad eventi musicali e teatrali di grosso rilievo, di scambi culturali anche con associazioni straniere grazie all’adesione al Progetto Europeo Enduring Life di visite d’istruzione in località suggestive della Sicilia e del Meridione in genere.