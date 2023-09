Sono stati tanti i milazzesi che hanno voluto partecipare ieri mattina, poco prima delle 6, nell’area antistante il Santuario di San Francesco Di Paola, al concerto “Jazz all’alba”. Un’iniziativa che ha regalato grande emozione non solo per la qualità dei musicisti che si sono esibiti, ma anche per la straordinaria atmosfera offerta dal golfo di Levante.

Tra i presenti il sindaco Pippo Midili, la dirigente scolastica del “Da Vinci” Stefania Scolaro, il rettore del Santuario padre Cento, assessori e consiglieri comunali. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata promossa dall’avvocato Vincenzo Isgrò e da Gabriele Saija, presidente della Consulta Giovanile di Milazzo.

Al concerto sono intervenuti i musicisti Nat Mnutoli, Martina La Malfa e Giovanni San Giovanni.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti fondi per i bambini dell’orfanotrofio Bomoko di Kinshasa (Congo)

LA DIRETTA DEL CONCERTO: https://fb.watch/m_zBg6dqWn/