Al via il “1° Festival di Musica da Camera Città di Milazzo”. Si tratta di un evento in programma dal 15 al 17 settembre 2023 all’interno della chiesa di San Papino, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Melos” che da anni opera sul territorio promuovendo varie iniziative di carattere culturale/musicale con grande attenzione alla formazione e al coinvolgimento dei giovani studenti. E anche questa iniziativa, infatti, ha come obiettivi cardini la formazione dei giovani e la loro valorizzazione di luoghi storici presenti sul territorio.

IL PROGRAMMA. L’evento prevede due corsi su Chitarra, Flauto Traverso, Musica da Camera, Ensemble di Flauti, Orchestra di Chitarre. Saranno presenti Vito Nicola Paradiso chitarrista pugliese, e Maurizio Valentini, flautista piemontese, entrambi eccellenti didatti e musicisti conosciuti nel panorama italiano e internazionale. In programma anche due concerti il 16 settembre, alle 20, si esibirà il Duo Abraxas, (Daria Grillo, flauto e Sergio Camelia, chitarra) mentre il 17, alle 19.30, il concerto di chiusura sarà tenuto dagli allievi dei corsi. Entrambi i corsi saranno formati da vari gruppi strumentali per dar modo ai ragazzi di interagire in ensemble e potenziare il più possibile alcuni parametri fondamentali per i musicisti. Gli iscritti sono cinquanta, tra cui anche alcuni ragazzi delle scuole medie ad indirizzo musicale di Milazzo, “I.C. Secondo di Milazzo” e di Barcellona P. G.,“I. C. Bastiano Genovese” con le quali l’associazione collabora.

Le lezioni, nella fascia oraria 17 -19, saranno gratuitamente fruibili da chiunque voglia ascoltare le lezioni di musica in svolgimento.

«Si tratta di un’iniziativa – scrive l’associazione in un counicato stampa – che mette in risalto i talenti, soprattutto i giovanissimi, e che coinvolge anche le ristorazioni e i B&b della città, dato che alcuni dei ragazzi provengono anche dalla Puglia e dalla Calabria, oltre ai nostrani siciliani.