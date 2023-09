L’OPERA è stata realizzata in occasione del convegno “ La salute nello spazio abitato ” svoltosi il 21 luglio scorso al MuMa, Museo del Mare di Milazzo e che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e della Fondazione Umberto Veronesi. Il lavoro dei due artisti milazzesi celebra il periodo fiorente della piana di Milazzo nel XVIII secolo. Il clima mite, il terreno fertile e l’abbondanza delle acque diedero un forte impulso all’agricoltura. Le floride distese di vigne ne furono un esempio.

Un’opera d’arte all’interno dell’ospedale di Milazzo. E’ prevista per lunedì 11 settembre al “Fogliani” alla presenza del direttore Paolo Cardia e del vicedirettore Giuseppe Cocuzza e del sindaco Pippo Midili , l’inaugurazione dell’opera “Milazzo, tra acqua, terra, volti e storia” degli artisti Andrea Sposari e Salvo Currò donata al nosocomio. Iniziativa promossa dal colorificio “I Colori di Maria” e con il patrocinio del Rotary Club Valle del Mela.

