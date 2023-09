PARCHEGGI A PAGAMENTO. La Giunta Municipale ha approvato le nuove modalità di gestione della sosta a pagamento che avverrà in amministrazione diretta a partire dal mese di ottobre, “nelle more di una eventuale definizione di altri modelli gestionali”, contrattualizzando direttamente i diversi player di app per la sosta operanti sul territorio comunale, stipulando accordi commerciali con gli esercizi pubblici per la distribuzione di titoli per la sosta (Gratta e Sosta), acquistando direttamente i parcometri e svolgendo i servizi di controllo e gestione dei parcheggi con personale dipendente comunale, ovvero operatori di Polizia locale e/o lavoratori da contrattualizzarsi con contratti a tempo determinato avvalendosi di società di lavoro interinale.

L’Esecutivo ha dunque autorizzato il comandante della Polizia Locale a verificare la possibilità di riavviare il servizio già dal prossimo mese di ottobre.

ISOLA PEDONALE. Si concluderà, invece, sabato 9 settembre l’esperienza dell’isola pedonale, avviata in via sperimentale lo scorso luglio. La decisione adottata dal dirigente – Comandante della Polizia Locale, Giacomo Villari, è stata concordata con il sindaco Pippo Midili anche in ragione del pieno riavvio, dal prossimo lunedì 11 settembre, delle attività scolastiche primarie e secondarie sul territorio e pertanto della necessità di garantire fuori ed in prossimità dei vari plessi idonea presenza degli operatori di Polizia Locale.

Saranno sempre disponibili nelle giornate dell’8 e 9 settembre le linee circolari gratuite “Levante” e “Ponente”, dalle 20:15 alle 01:30, per quanti vorranno godere dell’isola pedonale.